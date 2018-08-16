Москва, 16 августа, 2018, 18:16 — ИА Регнум. После сильного роста прошлой недели пара USD/RUB начала снижаться в начале этой. За два дня курс доллара снизился с 68,37 до 66,03 рубля. Однако это всего лишь коррекция и о развороте по паре USD/RUB говорить еще рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Артём Тетёркин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Такое резкое ослабление рубля было вызвано новыми санкциями США, в которых речь идет уже не о запрете на инвестиции в государственный долг, а о введении финансовых ограничений против российских госбанков. Под санкции могут попасть все транзакции со всеми российскими государственными банками такими как Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Также в законопроекте есть предложение рассмотреть вопрос о признании России «спонсором терроризма», — пояснил эксперт.

Сегодня, 16 августа, будут опубликованы международные резервы ЦБ РФ, но эти данные не окажут сильного влияния на динамику рубля, а вот 17 августа будет опубликован обновленный рейтинг от международного рейтингового агентства Fitch, и в случае понижения рейтинга России рубль ослабнет еще сильней. В этом случае возможен рост пары USD/RUB в диапазон цен 69−69,70 рубля.

«При сохранении рейтинга или его повышении (что маловероятно), можно ожидать локальной восходящей коррекции по рублю, но не глубже, чем до уровня 65. Однако так как 14 августа курс американской валюты пробил и закрепился выше важного психологического уровня 66 рублей, а 15 августа произошел отскок от этого уровня вверх, это указывает на сохранение «бычьих» настроений по доллару. Таким образом, движение пары USD/RUB к концу недели будет в диапазоне 65−69,70 рубля», — считает эксперт.

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