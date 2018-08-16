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ЦБ РФ отказался поддержать рубль

Экономика

Ослабление рубля может продолжиться к уровню 68, заявил эксперт

ЦБ РФ отказался поддержать рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 16 августа 2018, 11:44 — REGNUM  На прошлой неделе конгресс США официально опубликовал новый санкционный законопроект, который запрещает инвестировать в российский госдолг и предлагает объявить вне закона любые транзакции с госбанками РФ. Эта новость спровоцировала падение курса рубля более чем на 10%, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела ООО «АФТ-Инвест» Владимир Дядин.

«ЦБ РФ назвал такую реакцию рынка естественной и подчеркнул, что располагает всеми инструментами для устранения угроз финансовой стабильности. При этом регулятор на время приостановил покупки для Минфина валюты на внутреннем валютном рынке, тем самым отказавшись от жёсткого регулирования курса национальной валюты», — пояснил эксперт.

Масла в огонь подливает падение нефтяных котировок ниже $71 за баррель марки Brent после публикации данных по запасам от минэнерго США, а также отсутствие каких-либо позитивных сигналов с мировых рынков.

«Продажа экспортерами валюты для уплаты страховых взносов кратковременно вернула уверенность рублю, доллар США на закрытии торгов 15 августа стоил 66,20 руб. Однако до конца текущей недели, вероятнее всего, ослабление рубля может продолжиться к ближайшему уровню в 68 рублей за американский доллар», — считает Дядин.

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