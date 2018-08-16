Ереван, 16 августа, 2018, 13:41 — ИА Регнум. В связи с делом о разгоне 1 марта 2008 года в Ереване многотысячной акции протеста бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян должен будет ответить на вопросы следствия. Об этом сообщил глава специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

По его словам, показания должны будут дать все лица, «кто причастен к этому делу», в том числе и третий президент Армении Серж Саргсян. В настоящее время определяется круг вопросов, на которые должен будет ответить экс-президент страны, добавил Хачатрян.

Напомним, 1 марта 2008 года в результате разгона акции протеста, на которой часть граждан Армении выступили в связи с несогласием с результатами президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли десять человек и ещё более двухсот получили травмы и ранения.

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