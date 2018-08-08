По делу «1 марта» в Армении задержан брат экс-премьер-министра

Ереван, , 20:36 — REGNUM По делу поствыборных событий 1−2 марта 2008 года Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала брата экс-премьер министра Армении Овика Абрамяна Генриха Абрамяна.

Как сообщает пресс-служба СНБ, в рамках расследуемого в Специальной следственной службе Армении (ССС) дела о событиях 1−2 марта 2008 года в Ереване, в результате осуществленных сотрудниками Службы национальной безопасности (СНБ) оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о том, что на механико-ремонтном заводе, расположенном в селе Мхчян Араратской области и зарегистрированном на Амбика Геворкяна, но фактически принадлежащем бывшему премьер-министру Армении Овику Абрамяну, незаконно хранится большое количество оружия и боеприпасов.

«В результате обысков, проведенных на основании полученных данных сотрудниками СНБ и следователями ССС в указанном месте 6-го и 7-го августа 2018 года, были обнаружены 3 ручных пулемета, 7 автоматов АК-47, 2 снайперские винтовки СВД, 3 ружья различных типов, 2 пистолета, большое количество патронов различного калибра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов задержаны Амбик Геворкян и брат экс-премьера Армении Генрих Абрамян.

СНБ и ССС Армении совместно проводят неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с целью выяснения происхождения оружия и его возможного применения во время событий 1−2 марта 2008 года в Армении, отмечается в сообщении СНБ.

После президентских выборов 19 февраля 2008 года, где, по официальным данным, победил занимавший тогда пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, а по заявлениям оппозиции — первый президент Армении Левон Тер-Петросян, сторонники последнего в течение десяти дней проводили многотысячные круглосуточные мирные акции протеста на площади Свободы в Ереване с требованием признать победу Тер-Петросяна.

На рассвете 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Уже днем еще больше людей стихийно собралось перед памятником Мясникяну — около посольств Франции, Италии и России.

Вечером, во время операции по силовому разгону, по официальным данным, погибли восемь демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных органов.

Новый глава ССС Сасун Хачатрян, назначенный на эту должность после произошедшей в стране в апреле-мае этого года смены власти, заявил, что в ССС есть политическая воля для того, чтобы раскрыть дело «1 марта».

3 июля ССС распространила сообщение, согласно которому по делу «1 марта» обвинение предъявлено бывшему министру обороны Армении, генерал-полковнику Микаэлу Арутюняну, вынесено постановление о его аресте, экс-министр объявлен в розыск. Арутюнян обвиняется в том, что он с группой лиц сверг конституционный строй путем подписания секретного указа о привлечении армии во внутриполитические процессы.

По этому делу проходят в качестве обвиняемых экс-президент Армении Роберт Кочарян, который находится под арестом, действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, отпущенный судом на свободу под залог в $10 тысяч, бывших вице-премьер Армении Армен Геворгян, находящийся под подпиской о невыезде.

Активным участником событий 2008 года был и нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2009 году был осужден на семь лет за организацию массовых беспорядков. В 2011 году Пашинян по амнистии вышел на свободу. Как нынешний премьер, так и десятки других осужденных оппозиционеров многими авторитетными международными организациями были признаны политзаключенными.

Овик Абрамян был один из видных деятелей, потерявшей в результате массовых акций протеста в апреле-мае 2018 года власть Республиканской партии Армении. Во время президентских выборов 2008 года занимал пост вице-премьера.

В 2008—2014 гг. был спикером парламента Армении. В 2014 году назначен на пост премьер-министра. Проработал на этой должности до 2016 года.