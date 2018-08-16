Москва, 16 августа, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Многие школьные рюкзаки на прилавках российских магазинов не соответствуют обязательным требованиям, предъявляемым к такому типу продукции. Об этом сообщили специалисты Роскачества по результатам проведённого исследования.

Школьники

Эксперты закупили рюкзаки в крупных интернет-магазинах, позиционировавшие изделия как школьные товары. Одним из важнейших показателей, по которому исследовались ранцы, был вес.

«Вес ранца без учебников для учащихся 1−4 классов должен быть не более 700 г, для учеников средних и старших классов — не более 1000 г», — говорится в статье.

Отмечается также, что некоторые рюкзаки для детей младшей школьной группы весили значительно больше, чем предписано нормативами. Также в Роскачестве отметили несоответствие качества спинки рюкзаков для детей младшего школьного возраста: для ученика начальных классов она должна быть более жёсткой, чем в закупленных образцах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество совместно с Минпромторгом РФ провело исследования качества школьной формы в России.

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