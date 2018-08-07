Качество школьной формы в России выросло на 20%: исследование Роскачества

Москва, , 08:59 — REGNUM Качество школьной формы в России за 2017 год в среднем повысилось, тем не менее нарушения на рынке данного типа одежды продолжают выявляться. Об этом свидетельствуют представленные 7 августа результаты исследования, проведённого Роскачеством совместно с Минпромторгом России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В рамках исследования были рассмотрены брюки 62 наиболее популярных на российском рынке торговых марок для мальчиков школьного возраста в ценовом диапазоне от 500 до 3890 рублей за пару. Таким образом, как отметили в Роскачестве, была охвачена почти половина всех российских производителей школьной формы.

Сообщается, что наибольшая часть исследованных образцов одежды была изготовлена в России (в общей сложности в 27 регионах). Также присутствовали торговые марки из Китая, Белоруссии, Узбекистана, Турции и Бангладеш.

Исследование проводилось по 60 параметрам качества и безопасности, в числе которых — качество пошива, наличие токсичных элементов в материалах, прочность, истираемость и степень усадки ткани после стирки, способность ткани «дышать», впитывать и отводить влагу от тела и прочее.

«По результатам лабораторных испытаний брюки шести торговых марок не только соответствовали требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. Вообще по сравнению с 2016 годом товаров, претендующих на Знак качества, стало втрое больше», — говорится в материале.

В целом, как отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, результаты исследования «подтверждают позитивную динамику — за два года качество школьной формы выросло на 20%».

В частности, на этот раз экспертами не было выявлено отклонений по качеству пошива, наличию токсичных веществ, а также проблем с прочностью и усадкой ткани после стирки.

«Это связано в том числе с усилением контроля за поступающими тканями со стороны российских производителей, которые дорожат своей репутацией. Однако для кардинальных изменений необходима комплексная работа со всеми участниками рынка», — заявил глава Минпромторга.

Итоги проведённого исследования, а также дальнейшие меры по борьбе с фальсификатом на рынке школьной одежды будут обсуждаться на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции с привлечением всех заинтересованных ведомств, сообщил Мантуров.