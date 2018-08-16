Москва, 16 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Москвичи, перечисляющие деньги в пенсионные фонды, обеспечивают выплату пенсий и бесплатное медицинское обслуживание каждому десятому гражданину России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

В записи, выложенной в соцсети «ВКонтакте», мэр российской столицы подчеркнул, что, по его мнению, «незаслуженных денег в Москве нет».

Также Собянин отметил, что 10% граждан России «получают пенсию за счет москвичей, которые перечисляют в пенсионные фонды», а также каждый десятый гражданин страны «обслуживается в поликлиниках и больницах за счет москвичей, которые перечисляют деньги в фонд обязательного медицинского страхования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было опубликовано распоряжение московской мэрии о безвозмездной передаче Калуге автобусов, снятых с эксплуатации в столице.

Этот «подарок» был неоднозначно воспринят некоторыми калужанами, которые язвительно комментировали появление в городе «московского хлама». Ими высказывалось предположение, что для Москвы передача старых автобусов — просто вариант экономной утилизации.

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