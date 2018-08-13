Калуге подарят 17 старых автобусов из Москвы: мнения жителей разделились

Калуга, , 17:12 — REGNUM В калужской области на официальном сайте «Управления Калужского троллейбуса» опубликовано распоряжение правительства Москвы о безвозмездной передачи в распоряжении калужского муниципального предприятия автобусов, снятых с эксплуатации в столице, сообщает 13 августа корреспондент ИА REGNUM. По мнению властей региона, списанный в столице транспорт обладает большей вместимостью и может быть с успехом использован в некоторых районах области, тем времени жители спорят о пользе подарка.

Данная акция помощи от мэрии Москвы была неоднозначно воспринята некоторыми калужанами. Так, в соцсетях множатся недоуменные и язвительные сообщения о появлении в региональной столице «московского хлама». Например, читатели регионального портала kp40.ru заявляют: «спасибо доброму дяде, что не сдал на металлом, а подарил региону-лидеру!»; «нам своего хлама мало?», «перефразируя «Дай нам, боже, что им не гоже», «видимо, передать нам проще и дешевле, чем утилизировать, а завтра денег будут требовать на ремонт металлолома за счет налогоплательщиков!»

Как пояснил порталу директор управления калужского троллейбуса Вадим Витьков, пока речь идёт о передаче 17 автобусов, которые были исключены из эксплуатации в столице. Ранее директор УКТ сообщил журналистам, что из столицы должны приехать автобусы большой вместимости, которые можно было бы использовать в густонаселенных калужских районах.

Напомним, сегодня МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» города Калуги обслуживает 11 троллейбусных и 22 автобусных городских маршрута общей протяженностью более тысячи километров.

Парк техники МУП ГЭТ «УКТ» г. Калуги насчитывает более 130 пассажирских троллейбусов и автобусов отечественных и зарубежных производителей. В планах обязательное дальнейшее обновление и расширение существующего парка техники.

Предприятие обеспечивает рабочими местами порядка 900 человек, ежегодно перечисляя в бюджеты всех уровней порядка 100 млн. руб. налоговых и иных обязательных платежей. Это крупнейшее муниципальное предприятие Калуги, эксклюзивный городской перевозчик.