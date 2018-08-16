Благовещенск, 16 августа, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Девятые сутки голодают обманутые дольщицы в Амурской области. Сегодня одна из женщин была экстренно госпитализирована — её увезла скорая помощь. Власти Приамурья на голодовку не реагируют и к протестующим не выходят, в региональных СМИ появляются публикации, оскорбляющие и порочащие голодающих, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виктория Глебова Одну из голодающих, Елену Богданову, увезла скорая помощь

Читайте также: В Приамурье семь дней голодают дольщики: «Мы готовы здесь умереть»

В четверг, 16 августа, одной из дольщиц, голодающих под стенами мэрии Благовещенска девятые сутки, Алесе Веселовой стало так плохо, что женщину забрала скорая помощь.

На лидера обманутых дольщиков Приамурья Викторию Глебову и её подруг по несчастью с началом голодовки обрушился шквал негативной информации в некоторых региональных СМИ.

«Про нас пишут, что мы «шантажируем власть». Какой шантаж?! Мы просто хотим иметь крышу над головой и всё! Про меня написали, что у меня в собственности огромное количество объектов недвижимости! А у нас с мужем есть только маленький частный домик, можно сказать, дачный, мы в нём и живем, но зимой там с тремя детьми невыносимо! Почему с нами так, за что?!» — плачет женщина.

Напомним, в 2015 году строительная фирма «Городок», учредителями которой являются экс-депутаты гордумы Благовещенска от «Единой России», обанкротилась. Два дома, в общей сложности на 339 квартир, брошены недостроенными. В отношении учредителей фирмы и генерального директора возбуждено уголовное дело, им вменяют растрату 400 млн рублей — помимо обмана дольщиков коммерсанты не заплатили и зарплату рабочим, хотя, по версии следствия, имели для этого все возможности.

В 2017 году экс-губернатор Амурской области, а ныне министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов обнародовал программу помощи обманутым дольщикам. Программа весьма интересна, уже хотя бы тем, что ни один регион больше такую не принимал.

Суть программы заключалась в том, что правительство региона выплачивало дольщикам компенсации на погашение ипотечных кредитов в обмен на уступку права на недостроенные квартиры. Получается, что теперь два огромных недостроя находятся на балансе областного минимущества. Что вызывает много вопросов.

Во-первых, кому была выгодна такая помощь? Ведь дольщики, погасившие с помощью областного правительства ипотеки банку, всё равно остались без квартир — дома-то не достроены, а деньги потрачены. Чтобы купить себе жилье, люди теперь должны либо опять идти в банк, либо копить. Во-вторых, что теперь будет делать правительство области в лице минимущества с недостроенными домами? Ведь это имущество, причем, как принято выражаться, «токсичное» имущество. Получается, что выгодна такая помощь была только банкам, которые при помощи областного бюджета вернули свои деньги. Как на это смотрит врио губернатора Амурской области Василий Орлов?

От действий учредителей и руководства «Городка» в Амурской области пострадали 254 дольщика, еще 67 семей не получили жилье от ООО «НЭП», 18 человек — от ООО «Горизонт». Из 339 дольщиков в списки на получение компенсаций власти Амурской области внесли 323 человека. Девять дольщиков забрали заявления сами.

В 2017 году в ходе пресс-конференции Александр Козлов пообещал аналогичную помощь всем дольщикам, которые пострадали от действия застройщиков, даже тех, что ещё не признаны банкротами.

Читайте также: Приамурье вошло в ТОП «двоечников» России по расселению из аварийного жилья

«Мы слушали выступления главы Минстроя России Виталия Мутко, он сказал, что все дома обманутых дольщиков должны быть достроены, что никаких компенсаций не должно быть! И это правильно — такие компенсации не решают проблемы, они только увеличат количество недостроенных домов! Почему власти Амурской области не выполняют решения правительства?!» — спрашивает Виктория Глебова.

Голодающие дольщицы убеждены: деньги, которые правительство области пустило на компенсации, следовало пустить на достройку домов:

«Мы готовы были платить банку, мы ведь брали ипотеки. Зато мы получили бы наши квартиры. А сейчас у нас нет ничего. Банк забрал у людей деньги, но жилья у людей не появилось», — говорят женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Амурской области Благовещенске голодают уже девятые сутки обманутые дольщицы. Женщины заявляют, что готовы умереть, но не прекратят голодовку до тех пор, пока их проблема не будет решена.

Приамурье срывает и программу переселения граждан из аварийного жилья — регион вошел в ТОП «двоечников» по реализации программы и не успеет выполнить её до конца 2018 года.