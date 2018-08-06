Приамурье вошло в ТОП «двоечников» России по расселению из аварийного жилья

Благовещенск, , 11:04 — REGNUM Амурская область вошла в ТОП регионов-«двоечников» по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Бараки, признанные опасными для проживания людей ещё до 2012 года, пока останутся жилыми. Минстрой обещает персональную ответственность глав регионов за срыв программы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в Минстрое Российской газете, руководство тех регионов, которые до конца 2018 года не успеют предоставить жильё переселенцам, чьи дома признаны аварийными до 2012 года, будут нести персональную ответственность. Всего в России, на сегодняшний день, таких регионов-«двоечников» 11.

В Фонде реформирования ЖКХ сообщили, что в Амурской области и Туве точно не успеют завершить программу до конца 2018 года. А в других регионах пока рапортуют о готовности уложиться до 31 декабря текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Амурской области Александр Козлов оставил своему преемнику, Василию Орлову, не только проблему старого аварийного жилья, но и проблему нового аварийного жилья. В Бурее переселенцы из аварийных бараков пожаловались в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM на то, что новые дома, в которых им предоставлены квартиры, не протянут и года, построены с вопиющими нарушениями и не выдерживают никакой критики. Ситуацией занимается прокуратура, возбуждено уголовное дело, однако «воз» и ныне там — восстановлением только что введенных в эксплуатацию домов никто не занимается.