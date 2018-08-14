В Приамурье семь дней голодают дольщики: «Мы готовы здесь умереть»

Благовещенск, , 07:26 — REGNUM Седьмые сутки под стенами администрации столицы Амурской области Благовещенска голодают обманутые дольщики, оставшиеся без жилья и денег. В «бомжей» амурчан и их детей превратили учредители строительной фирмы «Городок», которые являлись депутатами городской думы Благовещенска от «Единой России». Люди заявляют, что готовы умереть у здания мэрии, если их проблема не будет решена. Власть на голодовку не реагирует и мер не принимает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Из аварийных домов в аварийные дома переселили жителей Амурской области

Виктории Глебовой 37 лет. Совсем не так уж и давно её семья, муж и трое детей, жила счастливой надеждой на новое и комфортное жильё. Фирму, взявшуюся за строительство новых домов в Благовещенске, семья Виктории выбирала очень тщательно. Выбор пал на компанию «Городок», потому, что репутация учредителей у семьи Глебовых не вызывала и тени сомнения: шутка ли — один из учредителей, Александр Сакания, являлся депутатом городской думы Благовещенска от партии «Единая Россия», второй, Галихан Оспанов, единоросс, был депутатом гордумы, членом гильдии адвокатов Амурской области, третий учредитель, генерал российской армии в отставке, видный единоросс и депутат Виктор Лабушев. На момент заключения договоров между «Городком» и дольщиками все они были депутатами без приставки «экс».

"В 2014 году мы стали дольщиками. А в 2015 году «Городок» стал банкротом. И дело уголовное завели, и под домашний арест поместили фигурантов-учредителей. Только вот того же Саканию мы видим в ресторанах. Фотографируем, показываем следователю, а он ничего криминального в этом не видит», — рассказала Виктория Глебова.

По уголовному делу проходят четыре человека — учредители и руководитель «Городка» Анатолий Попов. Помимо прочих преступлений их обвиняют в растрате свыше 400 млн рублей участников долевого строительства. Также их обвиняют в невыплате заработной платы в крупном размере, при том, что они имели возможность и дома достроить в срок, и зарплату рабочим платить. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Однако дольщикам от этого не легче.

Читайте также: Обманутые дольщики Хабаровска идут на митинг: «Мы никому не верим!»

Вес Виктории Глебовой до голодовки, которая началась семь дней назад, был 43 килограмма. Сколько весит сейчас молодая женщина и мама троих детей, неизвестно

Еще одной участнице голодовки, Елене Богдановой, 57 лет. У неё сахарный диабет. На третий день голодовки ей стало так плохо, что её увезла скорая помощь. Но как только Елена смогла ходить, она вновь вернулась на площадь у мэрии — к своим подругам по несчастью.

«Мы не уйдем. Мы готовы умереть здесь, если наш вопрос не будет решен. У нас просто нет другого выхода», — говорят женщины.

У Елены Богдановой своя история. Ей риелтор, зная, что «Городок» банкрот» продала квартиру, не поставив её в известность о проблемах фирмы. Елена судилась, но ей сказали, что она сама во всем виновата, что сама должна была все выяснить.

«Ей сказали, что она сама виновата», — рассказала Виктория Глебова.

Инициативная группа дольщиков выходит на голодовку третий год подряд. Они с самого начала требуют только одного — достройки своих домов.

Но экс-губернатор Амурской области, а ныне министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов нашел другой выход. Рассказывают, что программа «спасения» дольщиков — личное изобретение Козлова. Правда, сами дольщики называют её «обманом» и «рейдерским захватом».

Суть программы в том, что правительство области выплачивает дольщикам денежную компенсацию в обмен на уступку права требования на квартиру.

В результате люди, которые несколько лет платили банкам огромные деньги, остаются и без денег, и без жилья. И чтобы приобрести себе жильё, им нужно опять либо копить деньги, либо идти в банк за ипотекой. Круг замыкается, а жилья так и нет.

«В договорах, которые предлагают чиновники, есть множество «подводных камней». Например, если дольщики не успеют получить компенсацию до окончания конкурсного производства в отношении компании-банкрота, то они исключаются из программы. Если многодетная семья приобрела две или три однокомнатные квартиры для объединения в одну, то деньги им заплатят только за одну квартиру. Но дело даже не в этом, а в том, что люди-то всё равно остаются на улице, без жилья!» — возмущена Виктория Глебова.

Читайте также: «Мама, папа, я — бездомная семья»: хабаровские дольщики не верят властям

Голодающие женщины рассказывают истории своих товарищей по несчастью. Например, одна семья согласилась на «щедрое» предложение Александра Козлова. Им выплатили компенсацию в размере 1 млн 290 тысяч. После закрытия ипотеки у семьи на руках осталось всего 286 тыс. рублей. Их не хватит даже на комнату в общежитии.

«За что платит амурская власть? За то, чтобы на площади не было голодающих? За своё спокойствие?», — спрашивают женщины.

Что же врио губернатора Приамурья Василий Орлов? Может быть, он проникся бедой 330 обездоленных и бездомных семей Приамурья, в большинстве из которых растут дети — дети, которые сегодня не имеют крыши над головой?

«Василий Орлов выходил к нам один раз. Он сказал, что программа Козлова очень хорошая, отличная, что правительство под его руководством будет продолжать начатое Козловым. А нам предложено радоваться уже тому, что мы не имеем теперь долгов перед банком! Понимаете, что происходит?! Правительство, под предлогом заботы о людях, гасит финансовые потери банков. А то, что люди остаются бомжами, их не волнует! Мы просили направить деньги, возможности власти на другое! Мы просили, чтобы они как-то заинтересовали строителей — дали им участок, дали им дом недостроенный, передали, чтобы строители, которые готовы достроить дома, могли чем-то покрыть свои расходы! Но наши власти и слышать об этом не хотят!» — рассказывают женщины.

К голодающим дольщицам выходил заместитель председателя правительства Амурской области Владимир Кобелев.

«Он грубил нам, ругался. Мне вообще сказал, что я не жертва, а сама виновата во всём. И что это из-за меня все обманутые дольщики Амурской области оказались в такой ситуации. А когда я спросила про минстрой, госстройнадзор, он ничего не ответил и ушёл. После этого я решила отказаться и от воды. Я не знаю, сколько выдержу, но у нас нет другого выхода! Нет его! Никто не спасёт, никто не поддержит! Мы писали везде, даже Путину. И ничего», — рыдает Виктория Глебова.

Голодовка у стен мэрии Благовещенска продолжается. К обессиленным дольщицам периодически подъезжает скорая помощь — померить давление, сделать укол, дать таблетку. Сколько ещё продержатся голодающие, которые седьмые сутки пьют только воду, причем одна женщина уже и воды не пьет, неизвестно.

Читайте также: Почему необходим отказ от долевого строительства жилья

Как сообщало ИА REGNUM, митинги, голодовки, прочие акции протеста обманутых дольщиков не утихают много лет на всей территории Российской Федерации — от Калининграда до Владивостока. Власть решить проблему не может, и миллионы россиян остаются и без жилья, и без денег, которые оседают в карманах недобросовестных фирм, берущих на себя обязательство построить жильё и, чаще всего, исчезающих вместе с деньгами.

Есть и ещё одна проблема, она также характерна для Амурской области: вместо старых аварийных бараков переселенцам в рамках госпрограммы строят новое аварийное жильё. И с этой проблемой в Амурской области также не знают, что делать. Жильцы домов в посёлке Бурея, переселенные из аварийных бараков в аварийные же новостройки, обивают пороги властных кабинетов — безуспешно.