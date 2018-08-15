Москва, 15 августа, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Динамика рубля на текущий момент в большей степени зависима от глобальных тенденций на мировом валютном рынке, нежели от внутренних страновых факторов и санкционного давления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

ИА REGNUM Рубль

«Американский доллар продолжает свой уверенный рост по отношению ко всем мировым валютам. Так, индекс доллара (DX), отражающий динамику американской валюты по отношению к валютам 6-ти основных торговых партнеров США, закрепился выше отметки 95, которая являлась психологически важным уровнем. Другими словами, вероятность дальнейшего укрепления доллара значительно увеличилась», — пояснил эксперт.

Индекс российских облигаций RGBI, показывающий состояние долгового рынка, рынка ОФЗ, в частности, падает уже 10 день подряд. Данный фактор является прямым отражением падения спроса на российские долговые бумаги со стороны иностранных инвесторов, которые конвертируют полученные от продажи ОФЗ рубли обратно в доллары, способствуя девальвации рубля.

«Если рассматривать локальную картину, то возможно временное ослабление доллара на валютном рынке, способное привести к коррекции по паре USD/RUB до отметок 66 рублей за единицу американской валюты. После теста данной отметки ожидается продолжение дальнейшего укрепления доллара к рублю с первой целью на 67,30», — предполагает Кятов.

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