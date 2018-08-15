Минск, 15 августа, 2018, 14:16 — ИА Регнум. В Германии не исключают возможности бойкота следующих Европейских игр-2019, которые пройдут в Белоруссии. Об этом заявил глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман во вторник, 14 августа, в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода. Лукашенко

По его мнению, ситуация в Белоруссии «вызывает тревогу». Однако при этом Немецкий олимпийский спортивный союз считает, что бойкот не является хорошим, а главное, эффективным инструментом и может быть рассмотрен союзом лишь при наличии «совершенно неприемлемых условий», пояснил глава DOSB. Тем более учитывая, что результаты соревнований по 10 видам спорта пойдут в зачет квалификации на следующие летние Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио. Это фактор организация также намерена «принять во внимание», так как именно интересы спортсменов находятся, по словам Хёрмана, «на первом месте» для олимпийского союза.

Окончательно не решен пока и вопрос финансирования участия ФРГ в Европейских играх. Как отметил сам Хёрман, DOSB в настоящий момент проводит «интенсивные и открытые переговоры» с федеральными комитетами по спорту и бюджету.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром во вторник, 7 августа, редакции крупнейших негосударственных белорусских электронных изданий «ТутБай» и «БелаПАН» подверглись обыскам. По данным Следственного комитета, операция была проведена в связи с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного информационного агентства «Белта». В рамках расследования были задержаны главный редактор «ТутБай» Марина Золотова, редактор «ТутБай» Анна Калтыгина и журналист «БелаПАН» Татьяна Коровенкова. Наряду с ними также задержан минский корреспондент русской редакции Deutsche Welle Павлюк Быковский, однако 10 августа он был отпущен на свободу.

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Напомним, что сами Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.