Крупнейшие частные СМИ Белоруссии подверглись обыскам

Минск, , 11:09 — REGNUM Утром 7 августа в офисах крупнейших негосударственных белорусских электронных изданий «БелаПАН» и «ТутБай» Следственный комитет Белоруссии провёл обыски с выемкой документов, изъятием носителей информации и задержанием сотрудников, включая руководителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Следком республики утром опубликовал сообщение о том, что обыски провёл в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Дело было возбуждено по материалам проверкиМВД.

«Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БелТА» о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков. В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является «БелТА», — сказано в официальном сообщении.

Следком сообщил также, что в 2017—2018 годах без ведома и согласия белорусского государственного предприятия, специализирующегося на распространении официоза, «совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия». Фактически частные информресурсы обвинили в краже информации у госпредприятия.

«В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», — проинформировал Следком.

Согласно официальному сообщению, по подозрению в совершении преступления задержаны главный редактор TUT. BY Марина Золотова, редактор TUT. BY Анна Калтыгина, журналист «БелаПАН» Татьяна Коровенкова. Следком продолжает следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что в информационном пространстве Белоруссии доминируют негосударственные СМИ, самыми влиятельными из которых являются TUT. BY и «БелаПАН». Власти Белоруссии неоднократно предпринимали попытки «усилить роль» государственных СМИ, однако заметных успехов в этом не достигли ни принудительной подпиской на государственные издания, ни репрессиями в отношении конкурентов, ни иными способами и методами.

За последние годы основатель и совладелец TUT. BY Юрий Зиссер оказал немало услуг властям Белоруссии, его информационный ресурс фактически стал выражать идеи умеренных националистов. Информагентство «БелаПАН» — одно из старейших и крупнейших в республике, пользуется зарубежной поддержкой и также ориентировано на выражение интересов белорусских националистов. Оба издания умеренно критикуют правительство Белоруссии и участвуют в реализации политики «белорусизации».