Ростов-на-Дону, 15 августа, 2018, 12:46 — ИА Регнум. К 2021 году в Ростовской области должно быть завершено строительство объектов, возведение которых было приостановлено. Тем временем пополняется список домов с затянувшимся сроком сдачи в эксплуатацию. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора, в зоне риска — 46 застройщиков в семи муниципалитетах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Тревогу вызывает неутешительная статистика. В 2017 году на Дону выявлено восемь фактов нецелевого расходования средств дольщиков на сумму 184 млн рублей, а также направлено 31 обращение по нарушениям в сфере долевого строительства.

Четыре случая нецелевого расходования средств дольщиков на общую сумму 39 млн рублей зарегистрировано с января по июнь 2018 года. За этот же период направлено 11 обращений по нарушениям в сфере долевого строительства.

Также сообщается, что в отношении недобросовестных застройщиков возбуждено 19 уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в реестре обманутых дольщиков Ростовской области зарегистрировано более 1,8 тыс. человек. Жертвы строительных пирамид не первый год устраивают акции протеста и пытаются обратить на себя внимание властей.

Читайте по теме: Обманутые дольщики Ростова-на-Дону в День России устроили флешмоб

После долгих обсуждений депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым инвестор получит под застройку участок земли без торгов, если предоставит жильё обманутым дольщикам в будущей высотке. Такой возможностью решили воспользоваться более 400 ростовчан, которые подали заявки на предоставление им жилья в ином многоквартирном доме.

Ранее по теме: Ростовские депутаты пообещали дольщикам выдать ключи от квартир

Более 400 дольщиков ждут обещанного от ростовских властей жилья