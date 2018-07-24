Более 400 дольщиков ждут обещанного от ростовских властей жилья

Ростов-на-Дону, , 23:27 — REGNUM Более 400 ростовчан — жертв строительных пирамид — подали заявки на предоставление им жилья в ином многоквартирном доме. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-миллионника, приём заявлений продолжается.

Напомним, в апреле 2018 года были внесены поправки в региональные законы, предусматривающие обеспечение прав обманутых дольщиков посредством предоставления жилого помещения в другом доме. Потенциальный инвестор, который планирует обеспечить горожан жильем, стал известен уже в июле. «Строительное управление-8 «ЮгСтройИнвест» готово предоставить жертвам строительных пирамид квартиры в жилом комплексе «Красный Аксай» и в домах, которые будут построены по улице Вересаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация под видом помощи обманутым дольщикам столкнула общественников и экологов, защищающих Александровскую рощу от вырубки, и тех, кто рассчитывает получить жильё. Несмотря на протесты жителей Пролетарского района, вырубка зелёных насаждений продолжается.

Вместе с тем горожане собирают подписи в защиту Александровской рощи. Их уже более 1,8 тыс. Защитники природы просят федеральный центр создать рабочую группу и направить её с инспекцией в Ростов-на-Дону.

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