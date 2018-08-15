Симферополь, 15 августа, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Крупный банк Крыма — «Генбанк» — завершил перевод своих клиентов на карты российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщается на сайте финансовой организации. При этом обслуживание ранее выпущенных банком карт платёжных систем Visa и MasterCard прекращено.

Banki.ru Карта МИР

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"В связи с окончанием срока замены эмитированных АО «Генбанк» банковских карт международных платежных систем Visa Int. и MasterCard с 14 августа 2018 года карты, по которым не произведена замена, перестанут обслуживаться», — говорится в сообщении банка.

При этом отмечается, что разработанные в России карты платёжной системы «Мир» «не зависят от других платёжных систем и полностью соответствуют требованиям мировых стандартов безопасности». В банке также добавили, что замена на карту «Мир» производится бесплатно.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2017 года все российские банки должны были обеспечить приём карт «Мир» во всех устройствах, которые используются для расчётов с использованием платёжных карт, в том числе и для банкоматов. Кроме того, согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, до 1 июля 2018 года на карту «Мир» должны быть переведены работники бюджетной сферы. Пенсионерам может быть предоставлена карта «Мир» взамен другой карты, которая не считается национальным платежным инструментом. Крайний срок — июль 2020 года.