Детройт, США, 15 августа, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Фотошпионы поймали на тестах обновлённый кроссовер Chevrolet Trax 2020 модельного года. Снимки были опубликованы 14 августа на портале Motor1.

(сс) Chu Chevrolet Trax

https://twitter.com/Motor1com/status/1029578427232346112

Компания General Motors тестировала автомобиль на своём полигоне Milford Proving Grounds, расположенном к северо-западу от Детройта. Производитель тщательно скрывает внешний вид машины — она одета в объёмный камуфляж. Заметно, что новая модель отличается по габаритам в большую сторону. На данный момент не ясно, на какой платформе будет построен новый Trax. По мнению экспертов, это может быть как шасси VSS-S, так и платформа Gamma-2, которая лежит в основе текущей модели.

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Напомним, Chevrolet Trax представляет собой субкомпактный кроссовер, автопроизводитель выпускает его с 2013 года. Автомобиль делит платформу Gamma-2 с Chevrolet Aveo (Sonic) и Opel Mokka (Buick Encore).