Компания Brabus выпустила 600-сильную версию Mercedes-AMG GLC 63 S

Ботроп, Германия, , 07:29 — REGNUM Компания Brabus выпустила свою версию Mercedes-AMG GLC 63 S, которая оборудована двигателем мощностью 600 л. с. Об этом 14 августа сообщил портал Mercedes-Benz Passion.

Значение показателя крутящего момента новой силовой установки равно 800 Нм. Благодаря этому мотору автомобиль разгоняется до 100 м/ч за 3,6 секунды, его максимальная скорость равна 300 км/ч. Стоит отметить, что производительность кроссовера находится на уровне машин GT-класса или суперкаров. Например, Audi R8 V10 Plus, оборудованный двигателем мощностью 610 л. с., разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды.

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Напомним, стандартный Mercedes-AMG GLC 63 S оборудован двигателем мощностью 510 л. с. (700 Нм). Автомобиль относится к классу компактных SUV, немецкий автопроизводитель выпускает эту модель с 2015 года.

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