Манагуа , 15 августа, 2018, 09:58 — ИА Регнум. 356 247 жителей Никарагуа потеряли работу во время кризиса в стране. Об этом заявила вице-президент Никарагуа, первая леди Росарио Мурильо, передает телеканал TeleSur 15 августа.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Безработные

По ее словам, речь идет о кормильцах семей, поэтому в общей сложности безработица во время беспорядков отразилась на жизни около миллиона человек по всей стране.

«Это был террористический удар, это были преступления, совершенные с классовым подтекстом, из ненависти к бедным. (…) Они вымещали зло на больницах, медицинских центрах, машинах скорой помощи, чтобы лишить бедных права на здоровье и образование. Поэтому они заплатят за это», — сказала Мурильо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа власти Никарагуа опубликовали отчет об экономических потерях, понесенных во время трехмесячного кризиса в стране. С середины апреля оппозиция пыталась свергнуть правительство президента Даниэля Ортеги. Ортега заявил о финансировании беспорядков в стране из США.