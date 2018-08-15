Москва, 15 августа, 2018, 07:45 — ИА Регнум. По итогам планового мониторинга цен аналитики зафиксировали, что компания Toyota подняла цены на модели Hilux, Land Cruiser Prado и Camry. Об этом 14 августа сообщило агентство «Автостат».

dion gillard Эмблема Toyota

Отмечается, что меньше всего подорожали пикапы Hilux — на 23−26 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Цена внедорожника Land Cruiser Prado выросла более ощутимо на 40−55 тыс. рублей. Что касается седана Camry, то после повышение цен он обойдётся покупателям на 18−80 тыс. рублей дороже.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в июле 2017 года Toyota продала в России 9737 автомобилей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Сейчас доля компании на рынке составляет 6,8%.