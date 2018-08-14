Составлен топ-10 автомобильных брендов на основе продаж в России

Москва, , 15:47 — REGNUM Аналитики составили топ-10 автомобильных брендов на основе доходов, полученных в первом полугодии 2018 года. Рейтинг был опубликован 14 августа на сайте агентства «Автостат».

Место лидера занял южнокорейский автопроизводитель Kia, за обозначенный период компания продала в России 111 214 автомобилей, получив доход около 134 млрд рублей.

На втором месте расположилась компания Toyota (47 094 ед., 115 млрд рублей), на третьем — Lada (163 887 ед., 98 млрд рублей). Четвёртую и пятую позицию заняли Hyundai (86 558 ед., 97 млрд рублей) и Mercedes (17 655 ед., 77 млрд рублей). В топ-10 также вошли Volkswagen, BMW, Renault, Nissan и Lexus.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что на предстоящем Московском автосалоне стенд компании Kia будет одним из самых больших. Южнокорейский автопроизводитель намерен представить на выставке четыре новых автомобиля.

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