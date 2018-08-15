Москва, 15 августа, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Киеву стоит быть аккуратнее, восхваляя достижения украинского ракетостроения. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

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Сенатор отметил, что в этой связи напрашиваются определенные аналогии. Так, на земле еще есть племена, для которых палицы — самое совершенное оружие. Кроме того, в истории были случаи, когда те или иные изобретения приходилось делать заново после общественных катаклизмов.

«Так и сегодня на Украине изобретают то, что десятки лет назад исправно функционировало в Советском Союзе», — цитирует Клинцевича ФАН.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа Турчинов заявил, что ракеты, производимые украинским конструкторским бюро (КБ) «Луч», превосходят российские, являются «эффективными», способными «преодолеть современные системы защиты» и пользующиеся уважением «на внешних рынках». При этом он не уточнил, какие именно российские аналоги оружия имеет в виду.