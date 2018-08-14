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Турчинов заявил, что украинские ракеты «превзошли» российское оружие

Техника

Какое именно оружие «превзошли» украинские ракеты, Турчинов не уточнил

Турчинов заявил, что украинские ракеты «превзошли» российское оружие
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Турчинов

Киев, 14 августа 2018, 12:45 — REGNUM  Ракеты, производимые украинским конструкторским бюро (КБ) «Луч», лучше российских, заявил секретарь службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 14 августа «112 Украина».

По его словам, ракеты КБ «Луч» не только не уступают, но даже превосходят по своим боевым возможностям российское оружие. Какое именно оружие они превосходят, Турчинов не уточнил, зато сделал шаблонные заявления, что украинские ракеты «эффективны», «преодолевают современные системы защиты» и «имеют уважение на внешних рынках».

Напомним, по мнению эксперта ИА REGNUM , ранее продемонстрированный «новый» украинский танк Т-72АМТ является всего лишь модернизацией старого советского танка, широко «распиаренной» украинскими властями.

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Вооруженные силы Украины
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