Турчинов заявил, что украинские ракеты «превзошли» российское оружие

Киев, , 12:45 — REGNUM Ракеты, производимые украинским конструкторским бюро (КБ) «Луч», лучше российских, заявил секретарь службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает 14 августа «112 Украина».

По его словам, ракеты КБ «Луч» не только не уступают, но даже превосходят по своим боевым возможностям российское оружие. Какое именно оружие они превосходят, Турчинов не уточнил, зато сделал шаблонные заявления, что украинские ракеты «эффективны», «преодолевают современные системы защиты» и «имеют уважение на внешних рынках».

Напомним, по мнению эксперта ИА REGNUM , ранее продемонстрированный «новый» украинский танк Т-72АМТ является всего лишь модернизацией старого советского танка, широко «распиаренной» украинскими властями.