Москва, 14 августа, 2018, 19:28 — ИА Регнум. С Черного моря в состав Балтийского флота России будет передана уникальная подводная лодка «Алроса», сообщает 14 августа газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Andrew Butko Подводная лодка Б-871 «Алроса» в Севастополе

Дизель-электрическая субмарина проекта 877В «Алроса» является единственной в мире подводной лодкой с водомётным движителем. Эта подлодка считается самой бесшумной даже среди субмарин типа «Варшавянка», за незаметность получивших во флотах НАТО негласное прозвище «Чёрная дыра».

По информации издания, перевод этой подлодки на Балтику связан с пополнением Черноморского флота новыми подводными лодками. Уточняется, что «Алроса» будет включена в состав Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, а затем пройдет модернизацию.

Кроме того, в составе Балтийского флота в настоящее время имеется лишь две подводные лодки, одна из которых будет скоро выведена из состава флота и передана парку «Патриот» в Кронштадте.

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