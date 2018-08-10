Российский фрегат два часа гонял «стратега» США в Средиземном море

Санкт-Петербург, , 05:15 — REGNUM Российский фрегат «Адмирал Эссен» смог отследить и взять на сопровождение американскую подводную лодку с баллистическими ракетами класса «Огайо» в Средиземном море во время обострения конфликта в Сирии в апреле 2018 года, сообщили в Главкомате ВМФ России газете «Известия».

По их данным, фрегату удалось обнаружить американскую субмарину, а потом преследовать в течении двух часов. «Адмирал Эссен» также смог записать акустический портрет американской подлодки и отработать учебную задачу по уничтожению условного противника.

Напомним, подводная лодка США класса «Огайо» является атомной субмариной стратегического назначения третьего поколения. На боту лодки размещается до 24 межконтинентальных баллистических ракет системы «Трайдент». По некоторым данным, «Трайденты» размещены лишь на 14 из 18 действующих сумбарин, остальные четыре подлодки вооружены крылатыми ракетами «Томагавк».

Также напомним, в апреле 2018 года в СМИ появлялась информация, что британская атомная многоцелевая подводная лодка типа «Астьют» была обнаружена в Средиземном море двумя российскими дизель-электрическими субмаринами. Российские подлодки преследовали британскую субмарину в течение нескольких дней, что помешало ей нанести удар крылатыми ракетами «Томагавк» по Сирии.