Москва, 14 августа, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Заявления Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими аналогами бесспорно смешны. Но было бы неправильно делать и встречные заявления, типа «всё это ерунда, нет у бандерлогов ничего подобного», считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

Ранее секретарь службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты, производимые украинским конструкторским бюро (КБ) «Луч», лучше российских. По его словам, ракеты КБ «Луч» не только не уступают, но даже превосходят по своим боевым возможностям российское оружие.

«Начнем с того, что все это не ерунда, и кое-что у Киева все-таки есть. Напомним, в наследство от СССР Украина получила громадный кусок ракетостроительной отрасли, включающий как производственные мощности, так и конструкторские школы. На сегодняшний день изрядная доля этого наследства утрачена, но кое-что осталось.

Ракетно-космическое КБ «Южное», краса и гордость советского ВПК, фактически перестало существовать и функционировать. Однако КБ «Луч» находится в гораздо лучшей форме и время от времени реализует на практике свою конструкторскую мысль. В частности, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТУР) разработки КБ «Луч» до сих пор вполне сопоставимы с их российскими аналогами и востребованы на мировом рынке. По крайней мере, пока.

Но Турчинов сделал более конкретное заявление, уточнив, что он имеет в виду техническое превосходство нового ракетного комплекса «Ольха» и крылатой ракеты «Нептун».

Вот с этого места слова «кровавого пастора» начинают вызывать улыбку. Так называемая крылатая ракета «Нептун» является практически полной копией советской противокорабельной ракеты Х-35 «Уран», испытания которой завершались в России уже после разрушения Советского Союза. Даже внешне эти ракеты практически неотличимы. А в качестве двигателя для «Нептуна» используется тоже советский ТРДД-50.

Но главная проблема «Нептуна» состоит в том, что для достижения уровня своего российского аналога ей не хватает приборов (радиовысотомеров), которые обеспечивают способность лететь к цели на высоте пяти метров над уровнем моря. На Украине такое оборудование не делали раньше и, судя по всему, не делают сейчас.

Еще одна проблема — головки самонаведения. В советское время на Украине выпускали только головки самонаведения для зенитных управляемых ракет, поэтому долго пытались переделать их под нужды противокорабельного крылатого «Нептуна». Сообщений об успешных результатах этих переделок пока не было.

Не менее масштабные проблемы и с ракетным комплексом «Ольха», который сами «майданные вожди» до сих пор называют то реактивной системой залпового огня, то тактической управляемой ракетой.

Если с изготовлением корпусов этих 300-мм ракет Украина более-менее справилась с помощью «проклятого советского наследия», то с системами наведения дела идут не так, как хотелось бы.

Мы сейчас не будем обсуждать способность ракет «Ольха» пролететь 120 км, так как объективных данных для этого почти нет. Допустим, что действительно пролетит. Важнее другой вопрос — если это РСЗО, то какое-то поражение цели вполне вероятно. А если это тактическая управляемая ракета, то её попадание в конкретную цель обеспечивается некой системой наведения, интегрированной в навигационную систему GPS или ГЛОНАСС.

Вполне возможно, что украинские конструкторы использовали для этого лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», который ранее использовался на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер». А вот тут мы выходим на основополагающий вопрос — а есть ли в распоряжении Украины спутниковая система глобального позиционирования? Нет.

Вывод из всего вышеуказанного напрашивается очень простой: ракеты «Ольха» и «Нептун» действительно есть и действительно летают. Может быть, даже на дальность, о которой рассказывают украинские «вожди» и СМИ. Но вот решить задачу точного попадания этих ракет в нужную цель Украина не может. Наследства не хватает, даже советского».

Читайте также: Турчинов заявил, что украинские ракеты «превзошли» российское оружие