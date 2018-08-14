Новосибирск, 14 августа, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня, 14 августа, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Premier.gov.ru Встреча Дмитрия Медведева с Андреем Травниковым

Основной темой встречи стал ход выполнения в регионе программы по строительству новых общеобразовательных учреждений, следует из информации, размещённой на сайте правительства РФ.

Как отметил Травников, в Новосибирской области существует дефицит мест в среднеобразовательных школах. Сегодня в регионе в среднем 23% школ, где дети учатся во вторую смену.

«Очень острая ситуация в самом Новосибирске, в столице, — там в 70% школ дети учатся во вторую смену. Некоторые школы, если ничего не предпринимать, уже к следующему 1 сентября будут вынуждены открывать третью смену. Правительство Российской Федерации запустило два года назад проект по созданию новых мест в общеобразовательных школах — проект очень ожидаемый, важный. Мы за последние три года в регионе построили более 12 школ, большая часть из них в Новосибирске. В этом году к 1 сентября введём три школы», — рассказал глава региона, которому в 2018 году из резервного фонда было выделено 500 млн рублей.

Чтобы перевести всех учащихся области на обучение в первую смену в регионе в ближайшие три года нужно построить не менее 17 новых школ. Помочь финансово с реализацией планов Травников попросил Министерство просвещения и правительство страны.

«Будем стараться обязательно поддерживать вас в рамках национального проекта, связанного со строительством новых школ и созданием новых учебных мест, выделяя соответствующее финансирование. Надеюсь, что вы будете этим у себя достаточно успешно заниматься, имея в виду, что строительство нового жилья должно сопровождаться и строительством новых социальных учреждений, включая общеобразовательные школы и детские сады», — отметил в свою очередь Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние шесть лет в Новосибирской области построено 12 школ, семь из них — в Новосибирске. Ранее новосибирские власти заявляли, что к 2025 году все школьники региона будут учиться в одну смену — в соответствии с исполнением поручения президента РФ Владимира Путина (поручение от 4 декабря 2014 года по разработке программы содействия созданию в субъектах страны новых мест в общеобразовательных организациях). В 2016 году называлась сумма 64 млрд рублей — именно столько требовалось, по данным региональных властей, на перевод обучения новосибирских школьников в одну смену. Тогда же назвалось необходимое количество школ — 27. Создание одного школьного места обходится в 800 тысяч рублей. 70% финансирования власти Новосибирска планировали получить из федерального бюджета.

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