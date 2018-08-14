Москва, 14 августа, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Российские водители положительно воспримут предложение мэра Москвы выдавать лицензию на такси только водителям с правами, полученными в Российской Федерации, считает руководитель центра компетенции и развития Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, предложение мэра скорее всего связано с резким падением качества и безопасности перевозок на данном виде транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«У нас действует договорённость внутри Евразийского содружества, согласно которой могут работать и киргизские водители, и армянские, и казахстанские. С точки зрения геополитических вопросов это, безусловно, требует согласования интересов немного на другом уровне», — подчеркнул он.

Напомним, 9−10 августа в Москве прошёл международный форум «Такси», на котором, в частности, обсуждалась проблема иностранных водителей, работающих с национальными правами. На форуме присутствовало более тысячи участников из 72 субъектов РФ, представители уполномоченных органов исполнительной власти, которые отвечают за такси в субъекте, бизнесмены, а также делегаты из 12 иностранных государств.

«Обсуждалась необходимость развития программы господдержки бизнеса такси и включение его в национальный проект по поддержке мер предпринимательства, переход к цифровому контролю такси, общественное обсуждение закона о такси, который уже на протяжении шести лет рассматривается в Госдуме, также вопросы экономики и страхования», — сообщил Швагерус.

Он заявил, что Москва внесла значительный вклад в урегулирование отрасли таксомоторных перевозок. Так, на протяжении пяти лет Москва субсидировала покупку новых легковых автомобилей для использования такси на полмиллиарда рублей. Данные меры господдержки, озвученные на форуме, было предложено распространить на все субъекты Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии VI Международного евразийского форума «Такси» заявил, что из 30 млн пассажиров, которые передвигаются каждый день по Москве, больше 700 тыс. пользуются такси, что на 10% снижает количество личных авто на дорогах российской столицы.

Читайте подробнее: Сервис московских такси сокращает на один балл городские пробки — Собянин