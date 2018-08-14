Москва, 14 августа, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Валютные торги 14 августа открылись резким укреплением российского рубля. По состоянию на 11.00 по мск российская валюта укреплялась к доллару и к евро примерно на 1,5%. В паре с американской валютой рубль торговался на отметке 66,70, в паре с европейской — на отметке 76,20, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Главной причиной для роста рубля является его заметное падение накануне (13 августа). За последнюю неделю на фоне обострения геополитических рисков российская валюта рухнула на 6,5% при том, что решение о санкциях еще не принято. То есть обвал носил спекулятивный характер, он был обусловлен негативными настроениями, и рубль в результате оказался сильно перепроданным. Сейчас происходит коррекция, которая давно назревала. Ей способствует не только факт перепроданности рубля, но и стабилизация турецкой лиры», — пояснила эксперт.

Вместе с тем, геополитическая ситуация остается напряженной, и риски возобновления обвала рубля сохраняются. Детонатором может выступить что угодно: резкие заявления Трампа, новые подробности о санкциях, обострение торговых войн и пр.

«Наиболее вероятным сценарием на 14 августа выглядит дальнейшее укрепление российского рубля либо его закрепление на текущих позициях. Однако нельзя полностью исключать и возможность падения. В нынешних условиях инвесторы должны быть готовы к любым колебаниям курсов валют», — пояснила Кулакова.

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