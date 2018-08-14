Москва, 14 августа, 2018, 12:03 — ИА Регнум. Поклонники известной рок-исполнительницы Земфиры Рамазановой (Земфира) получили шанс услышать её новый альбом. Об этом певица написала 14 августа в своём Facebook.

Photofile.ru Земфира

По словам Земфиры, «живые» выступления на концертах её более не привлекают.

«Буду писать альбом. Как долго это будет длиться, не понимаю», — подчеркнула популярная российская рок-звезда.

https://www.facebook.com/zemfiraramazanova/photos/a.10159987229090314.1073741920.74702940313/10160952671450314/

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа фронтмен и автор песен группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) назвал слова Земфиры о певице Елизавете Гырдымовой (Монеточке) «брюзжанием».

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