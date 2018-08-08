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«Ей 20 лет, и она прикольная» — Шнур о конфликте Земфиры и Монеточки

Культура

По мнению Шнурова, творчество Монеточки — частичный плагиат французского музыкального электронного дуэта Daft Punk

Москва, 8 августа 2018, 10:55 — REGNUM  Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Шнур) назвал «брюзжанием» слова певицы Земфиры об исполнительнице Елизавете Гырдымовой (Монеточке). Скандально известный рок-музыкант прокомментировал конфликт в интервью порталу Spletnik.ru.

По мнению Шнурова, творчество Монеточки — частичный плагиат французского музыкального электронного дуэта Daft Punk, однако «ей 20 лет, и она прикольная».

«По поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь — тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому», — заявил фронтмен «Ленинграда».

Как сообщало ИА REGNUM, критическое высказывание певицы Земфиры о творчестве и внешности своих молодых коллег Гречки и Монеточки вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Часть пользователей поддержали исполнительницу.

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