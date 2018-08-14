Объект в Литве, угрожающий Калининграду: досье
Вильнюс, 14 августа, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Минобороны Литвы 13 августа объявило, что авиация ВВС НАТО с осени 2018 года начнёт учения на первом в Прибалтике полигоне, предназначенном для тренировок по уничтожению наземных целей с воздуха. ИА REGNUM сегодня, 14 августа, представляет короткую справку об этом объекте, который находится всего в 50 км от границы с Калининградской областью.
Полигон под городком Казлу-Руда — в сущности советское военное наследие. Он был основан ещё в 1969 году, а в 1998 году он был введён в ведомство литовского военного училища имени Стасиса Раштикиса — это первое военное училище Литвы после провозглашения независимости. Действует в Каунасе.
Общая площадь полигона — 3851,27 га. Одновременно учения на полигоне может проводить единица в батальон. Стрельбище — рота. Это единственный полигон в Литве, который предназначен для стрельбы минометов калибра 60 мм и 120 мм.
Всего на полигоне до объявления, что его модернизировали для тренировки по уничтожению наземных целей с воздуха, оборудованы:
— классическое стрельбище для пехотинцев;
— стрельбище для минометов калибра 60 мм и 120 мм;
— площадка для минирования;
— стрельбище для гранатомётов;
— стрельбище для противотанковых орудий;
— зона боевых манёвров пехоты;
— площадка по метанию гранат;
— полевой лагерь;
— трасса для тренировок по управлению бронетехникой;
— участок для отработки навыков боевых действий в городских условиях и т. д.
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Первый этап подготовки инфраструктуры продлился десятилетие — до 1979 года. От планов строительства второго этапа советское руководство отказалось, говорится в официальной информации о полигоне на сайте минобороны Литвы.
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На территории полигона построены казармы, максимальная вместительность которых — 216 солдат. И столовая на 120 солдат.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве объявлено, что на этом полигоне с осени 2018 года начнётся отработка авиаударов ВВС НАТО по наземным целям. Это единственное место такого рода в Прибалтике. Расположен полигон в 50 км от границы с Калининградской областью.