Санкт-Петербург, 14 августа, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Литве катастрофически необходимо присутствие американцев и их военных сил на своей территории, и понятно, по каким причинам, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Army.mil Американские десантники в Вильнюсе. Литва. 2015

Ранее минобороны Литвы заявило, что уже осенью 2018 года в городе Казлу-Руда появится авиационный военный полигон, который будет отвечать всем стандартам Североатлантического альянса (НАТО). Он расположится примерно в 60 километрах от границы с Россией.

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Во-первых, у Литвы ничего не остается другого, кроме как продавать себя в качестве главного фронтира в противостоянии так называемой «агрессии» России или Белоруссии. С экономикой все не очень хорошо, отток населения гигантский, еще и скоро будут выборы.

Единственная ниша, которую сейчас себе выбирает Литва, — это экономическая ниша американских военных баз. Поэтому будут полигоны, будут военные учения, будут новые расквартированные воинские части и так далее и так далее.

Причина вторая: Литва все-таки старается провоцировать Россию на неадекватные ответные действия. И, если хотите, Литве категорически необходим свой мини-Донбасс и свой мини-Луганск, потому что идея Литвы как самостоятельного и независимого государства, способного принимать самостоятельные решения и как-то участвовать в мировой политике, не состоялась.

И опять-таки, чтобы привлечь к себе внимание, Литве нужно повышать градус противостояния. Скажем, давняя история с Белорусской атомной станцией ни к чему не привела, и сейчас Литва снова пытается показать, что она защищается от несуществующей российской агрессии.

Наконец, третий фактор — это создание точки напряжения вокруг Калининградской области. Наверное, это по значимости один из первых факторов. Литва вынашивает давние планы по поводу присоединения так называемой «Малой Литвы» к себе. Литве геополитически выгодна нестабильность в Калининградской области, и поэтому, собственно говоря, отсюда и все эти поползновения.

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