Первый авиаполигон по стандартам НАТО строят в Прибалтике

Вильнюс, , 10:40 — REGNUM Авиационный военный полигон появится в Прибалтике уже осенью 2018 года. Его начали возводить в 2017 году в городе Казлу-Руда в Литве. Объект, который будет отвечать всем стандартам Североатлантического альянса (НАТО), расположится примерно в 60 километрах от границы с Россией. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Литвы.

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Отмечается, что к реализации проекта привлечены специалисты инженерного подразделения ВВС США — Red Horse.

«В этом году мы находимся здесь на основе соглашения с Литвой. Наша цель — правильно и в соответствии со всеми стандартами установить полигон, чтобы у союзников Литвы и НАТО были соответствующие условия для боевой подготовки и учений», — пояснил командир роты Red Horsе, майор Брайан Гувен.

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Финансирование проекта осуществляется за счёт Европейской инициативы США по предоставлению гарантий безопасности. Как уточнили в военном ведомстве Литвы, на полигоне будут готовить кадры для ВВС, а самолёты — отрабатывать удары по наземным мишеням.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент Литвы Даля Грибаускайте «сердцем и душой» призвала союзников по НАТО готовиться к российскому вторжению. Оценив вероятность вторжения российской армии на просторы Литвы как «значительную», президент прибалтийской державы обвинила западных союзников в недооценке России и в излишне мягкой политике.

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