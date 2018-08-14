Москва, 14 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Предложение Минэкономразвития РФ дважды за 2019 год индексировать тарифы ЖКХ основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает очередным изобретением бюрократов.

Тарифы ЖКХ

«Естественно, в ответ на повышение НДС идет конкуренция интересов различных структур — где найти источник выплаты этого возросшего налога. Ресурсоснабжающие организации, естественно, все это должны вложить в платежи граждан.

Но поскольку такой скачок платежей может иметь негативные социальные последствия, поэтому бюрократия изобретает варианты — как бы предотвратить эти социальные волнения и предлагает «резать хвост у кошки по частям» — немного отрезать 1 января, а окончательно отрезать 1 июля.

Хотя это пока только предложения, поэтому решение будет принято позднее. Но в любом случае прирост НДС будет переложен на потребителей коммунальных услуг», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее, комментируя предложение Минэкономразвития учесть рост НДС в тарифах ЖКХ, Константин Емешин отмечал, что инициатива возникла для того, чтобы финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций не ухудшилось.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива Минэкономразвития России, поступившая в Минэнерго РФ, Минстрой РФ и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, заключается в необходимости индексации коммунальных тарифов в связи с повышением ставки НДС до 20%. Ожидается что она пройдёт в два этапа: с 1 января тарифы повысятся на 1,7%, а с 1 июля 2019 года тарифы поднимут «в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».