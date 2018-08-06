Экономика есть экономика: почему учтут НДС в тарифах на услуги ЖКХ

Москва, , 08:50 — REGNUM Предложение Минэкономразвития учесть рост НДС в тарифах ЖКХ для того, чтобы финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций не ухудшилось, основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает уже почти свершившимся фактом.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение чиновников об учёте в коммунальных тарифах размера увеличения НДС с 18 до 20 процентных пунктов, он, в частности, отметил:

«Рост коммунальных тарифов в ответ на увеличение НДС — это простое следствие, который может спрогнозировать любой житель. Во-первых, электроэнергия и вода содержит в цене 18% НДС. Поэтому рано или поздно ресурсовики потребуют компенсацию этих затрат. Другое дело, что при нашей экономической модели есть примеры «исковерканной» экономики — при формировании так называемых механизмов «перекрестного субсидирования».

Например, за электроэнергию есть тариф для промышленности, для малого бизнеса и граждан, причем ещё даже для домов с электроплитами и без. Поэтому, конечно, власть будет декларировать ограничение роста тарифов, но реально экономика есть экономика, и никто не будет работать в убыток. А люди это все оплатят».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ предложило участь в тарифах ЖКХ утверждённый ранее двухпроцентный рост НДС. При этом отмечается, что такая мера необходима, дабы уберечь поставщиков ресурсов от прямых убытков.

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