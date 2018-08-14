Магадан, 14 августа, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Жители Магаданской области недоумевают, почему из продажи пропали билеты в столицу России от авиакомпании «Аэрофлот». На ноябрь и декабрь их действительно нет: улететь самолётом этой авиакомпании можно только в октябре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Gellinger Cамолет

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Продажи закрыты уже в течение недели, поясняет ИА Весьма. Информагенство подчёркивает, что в министерстве транспорта Колымы о причинах пропажи билетов «Аэрофлота» из продажи также не осведомлены, но предположили, что авиакомпания, возможно, составляет расписание зимних полётов. В «Аэрофлоте» региональному СМИ оперативно прокомментировать ситуацию отказались.

В ноябре-декабре билеты по маршруту Магадан-Москва продаёт только авиакомпания S7 — по цене от 16,6 тыс. рублей (плоский тариф «Аэрофлота» — 22 тыс.), но с пересадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом цена перелёта из Магадана в Москву зашкаливала и в некоторые дни достигала 150−200 тыс. рублей за билет в одну сторону. Председатель общественной палаты Колымы Яков Радченко высказывал мнение, что причиной дефицита билетов, который является причиной столь высоких цен, стала нехватка дальнемагистральных самолётов у российских авиакомпаний.

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