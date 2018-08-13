Москва, 13 августа, 2018, 13:03 — ИА Регнум. «Пробежка» американского эсминца «Карни» по Черному морю сама по себе значит не больше, чем очередное проявление желания США поддержать свою репутацию «мирового гегемона», считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Эсминец «Карни»

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец USS Carney DDG-64 вошел в акваторию Чёрного моря. Шестой флот ВМС США объяснил, что он прибыл для проведения операции по обеспечению безопасности на море, а также для улучшения взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе.

То, что он оснащен системой противоракетной обороны Aegis не так важно. Важнее то, что две его пусковые установки системы ПРО также позволяют запускать крылатые ракеты «Томагавк», которых в боекомплекте такого эсминца может насчитываться до 56.

Тем не менее, абсолютно ясно, что корабль прислан не крутить «Томагавками» перед носом у России: его вооружение слишком незначительно, чтобы производить серьезное впечатление.

Напомню, весной этого года в Средиземном море гораздо более серьезная военно-морская группировка американцев и их союзников не смогла внушить «шок и трепет» и нанести серьезный удар по Сирии.

Наиболее вероятно то, что эсминец «Карни» прислан в Черное море для того чтобы подбодрить местных сателлитов США, которые участвуют в военных учениях на территории Грузии. По всей видимости, корабль должен символизировать готовность Вашингтона поддержать их.

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