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Эсминец ВМС США «Карни» вошел в Чёрное море

Политика

Военный корабль типа Арли Бёрк оснащен системой противоракетной обороны Aegis

Эсминец ВМС США «Карни» вошел в Чёрное море
Иллюстрация: U.S. Navy
Эсминец ВМС США «Карни»

Вашингтон, 13 августа 2018, 05:03 — REGNUM  Ракетный эсминец «Карни» вошел в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщает Шестой флот ВМС США.

Эскадренный миноносец USS Carney DDG-64 прибыл в Чёрное море 12 августа, чтобы провести операции обеспечению безопасности на море, а также улучшить возможности взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе, пояснили американские военные.

Военный корабль типа «Арли Бёрк» оснащен системой противоракетной обороны Aegis. Он входит в состав 24-й эскадры эсминцев, база которых находится в Мэйпорте, штат Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 11 января 2018 года эсминец «Карни» находился в Черном море «для поддержания безопасности и региональной стабильности». В феврале эсминец также вошел в Черное море, где уже находился другой эсминец ВМС США «Росс».

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