Варшава, 13 августа, 2018, 10:57 — ИА Регнум. В польском городе Камень-Поморский все сотрудники полиции ушли на больничный, по сведениям местного профсоюза работников правоохранительных органов, это связано с переутомлением стражей порядка на работе. Об этом пишет 12 августа портал Onet.

Andrzej Barabasz Польская полиция

Отмечается, что подобная ситуация сложилась и в городе Щецине, где на одном из полицейских участков на больничный ушли все сотрудники, а на другом — 70%. По сведениям, полученным порталом от представителей полицейского руководства, произошедшее нельзя считать частью общенациональной акции протеста, поскольку стражи порядка не имеют права протестовать.

В то же время в руководстве полиции отметили, что переработка сотрудников связана с недостаточно укомплектованным штатным расписанием, причём в летний период ситуация обострилась в связи с сезоном отпусков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Германии началась забастовка пилотов авиакомпании Ryanair, которая продлится 24 часа. Ранее отмечалось, что руководство авиакомпании уже отменило 250 рейсов из-за акции пилотов, требующих повышения зарплат и улучшения условий труда.

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