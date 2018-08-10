В Германии началась массовая забастовка пилотов Ryanair

Берлин, , 07:37 — REGNUM Забастовка пилотов авиакомпании Ryanair, которая продлится 24 часа, началась в Германии 10 августа в 03:01 (04:01 мск). Об этом сообщает НТВ.

По данным телекомпании, руководство авиакомпании уже отменило 250 рейсов из-за акции пилотов, требующих повышения зарплат и улучшения условий труда.

«О планах провести забастовку объявили также пилоты ирландского, шведского, нидерландского и бельгийского подразделений лоукостера», — передает вещатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания Ryanair отменила 22 рейса на 10 августа из аэропорта «Скавста» вблизи столицы Швеции. Рейсы были отменены авиаперевозчиком в связи с забастовкой персонала.

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