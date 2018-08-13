Москва, 13 августа, 2018, 09:18 — ИА Регнум. На минувшей неделе рубль понес колоссальные потери, обрушившись к двухлетним минимумам. Пара доллар/рубль, которая на пике достигала отметки 67,70 руб., закрыла пятидневку немногим ниже максимумов, в районе 67,50 руб., тогда как евро/рубль превысила уровень 77 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Угроза введения двух масштабных пакетов санкций со стороны США повлекла массовые распродажи в российских активах, включая валюту. 10 августа Банк России попытался успокоить рынки, заверив их в наличии инструментов для стабилизации ситуации. Впрочем, пока инвесторам не помогают словесные интервенции, и напряженность остается высокой. Масла в огонь подливает картина на развивающихся рынках в целом, где негативный тон задает Турция. Правда, сегодня, 13 августа, лира приступила к восстановлению благодаря вмешательству местного ЦБ. Это должно несколько ослабить бегство от рисков, однако в целом обстановка будет оставаться непростой, а игроки продолжат сокращать экспозицию своих портфелей на активы EM-сегмента, особенно России и Турции», — пояснил эксперт.

В краткосрочной перспективе не наблюдается значимых признаков ослабления давления на рубль. Доллар продолжает обновлять максимумы на международной арене в условиях снижения привлекательности риска. Нефть торгуется под давлением из-за резкого роста буровой активности в Штатах, где число буровых достигло максимального с марта 2015 года значения.

«В условиях санкционной напряженности подготовка экспортеров к началу налогового периода вряд ли сможет оказать российской валюте ощутимую поддержку. При этом трейдеры будут ждать сокращения объемов покупки валюты для Минфина в качестве меры поддержки курса рубля. В ближайшее время пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в районе 65−67 рублей», — считает эксперт.

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