Валютный рынок перепуган ответом России на санкции США

Москва, , 07:13 — REGNUM На биржевых торгах 10 августа доллар и евро показали в целом одинаковую динамику. Если доллар продолжал уверенный рост к рублю, то европейская валюта к рублю выросла намного меньше, а в течение дня даже немного понижалась. Пара USD/RUB выросла к рублю на 1,52%, до 67,71 руб., и пока остается на уровнях ноября 2016 года. При этом пара EUR/RUB выросла к рублю только на 0,54%, до 77,228 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев назвал 10 августа новые американские санкции фактическим объявлением экономической войны и пообещал США пропорциональный ответ. Однако валютный рынок, видимо, перепуган уже не столько санкциями, сколько возможным ответом России на действия США, и предпочитает избавляться от рубля и рублевых активов. Новость от Росстата о том, что российский ВВП за II квартал 2018 года вырос на 1,8% в годовом исчислении, валютные трейдеры, похоже, пока игнорируют.

Между тем в Сбербанке отметили, что объем покупок наличной валюты физлицами, по собственной информации банка, не превышает $20 млн в день, и это достаточно низкий показатель, говорящий об отсутствии паники среди населения.

Тем временем на ICE 10 августа нефть Brent подорожала, к закрытию торгов она повысилась на 1,03%, до $72,81 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 10 августа снизился на 0,34%, выход нерезидентов из российских госбумаг продолжался.

Пара EUR/USD 10 августа продолжила падать и понизилась на 1,01%, до 1,1411 долл. за евро. В начале предстоящей недели пару USD/RUB можно будет увидеть на уровнях в 66−68 руб., а пару EUR/RUB — на отметках в 76,50−77,50 руб.

Читайте также: Обвал рубля остановился