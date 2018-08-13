Вашингтон, 13 августа, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp, который принадлежит американской компании Facebook, больше не будет использовать технологию сквозного шифрования сообщений пользователей. Об этом пишет Akket.

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По данным издания, благодаря нововведению специальные службы смогут легко получить доступ к перепискам всех пользователей.

Отмечается, что пойти на такой шаг руководство мессенджера было вынуждено по требованию компании Facebook.

«Силовые ведомства (из-за участившихся случаев терроризма) все чаще приходят к выводу, что злоумышленники общаются через наиболее известные мессенджеры», — передает вещатель.

Ожидается, что переписка всех пользователей WhatsApp будет расшифрована уже в 2019 г.

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