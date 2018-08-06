WhatsApp будет бороться с фейковыми новостями во время выборов в Индии

Нью-Дели, , 15:11 — REGNUM Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии отправило WhatsApp повторное требование о предоставлении всей необходимой информации об аккаунтах, через которые осуществляется распространение ложной информации о предстоящих выборах в парламент, правительству Индии и избирательной комиссии и о более тщательном контроле за самой платформой. Схожее требование министерство коммуникаций и информационных технологий Индии уже озвучивало 3 июля, и после него руководство WhatsApp приняло несколько шагов, но они не удовлетворили правительство Индии.

После повторного требования же представители компании официально заявили, что принимаются все возможные усилия, чтобы предотвратить злоупотребление платформой, и что все учетные записи, распространяющую клевету, будут заблокированы. Помимо этого, они выразили согласие на предоставление информации правительству и избирательной комиссии.

Также было принято решение о назначении специального местного представителя WhatsApp в Индии, который будет заниматься данной проблемой. Первым шагом на пути к сотрудничеству должно стать совместное рассмотрение проблемы распространения ложной информации через WhatsApp во время выборов в Карнатаке.