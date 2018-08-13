Лос-Анджелес, США, 13 августа, 2018, 08:13 — ИА Регнум. По итогам прошедших выходных первое место в рейтинге кинопроката США занял фильм ужасов режиссёра Джона Тёртелтауба «Мег: Монстр глубины», картина смогла собрать в кинотеатрах страны $44,5 млн. Об этом 12 августа сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Мег: Монстр глубины». реж Джон Тёртлтауб. 201. Китай, США Опасность

Главную роль в картине исполнил Джейсон Стейтем. Слоганом фильма стала фраза: «Кушать подано!», сюжет картины рассказывает о том, как глубоководная исследовательская станция была атакована мегалодоном — акулой, принадлежащей к вымершему виду.

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Напомним, в фильме Тёртелтауба также снялись такие актёры, как Бинбин Ли («Трансформеры: Эпоха истребления»), Масаёри Ока («Герои»), Роберт Тейлор («Матрица»), Клифф Кёртис («Бойтесь ходячих мертвецов») и Руби Роуз («Оранжевый — хит сезона»).