Москва, 13 августа, 2018, 07:19 — ИА Регнум. На бирже в Лондоне 10 августа нефть марки Brent выросла на 1,03%, до $72,81 за баррель. 10 августа вышел отчет Международного энергетического агентства (МЭА) по ситуации на мировом нефтяном рынке. В отчете говорилось о том, что рынок начинает охлаждаться, и в первую очередь это связано со снижением спроса на нефть в Китае, правда, пока небольшим, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

В то же время в отчете агентства отмечалось, что товарные запасы нефти в странах ОЭСР пока остаются ниже среднего пятилетнего значения, и это, видимо, фьючерсный рынок оценил больше, чем беспокойство МЭА по поводу снижения спроса.

Нефть марки Brent 10 августа не достигла даже уровня поддержки в $71 за баррель, хотя была к нему близка, и пошла вверх. На рост нефтяной цены также повлияло сообщение о том, что Азербайджан, как участник соглашения ОПЕК+, дисциплинированно выполняет установленные соглашением квоты на добычу.

В начале предстоящей недели нефть марки Brent будет торговаться в коридоре $72,50−74 за баррель. Сейчас на нефтяной рынок больше влияют отчеты и статистика ОПЕК, а также заявления официальных представителей ОПЕК, чем отчеты МЭА.

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