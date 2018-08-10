Для нефти выдалась нервная неделя

Москва, , 15:45 — REGNUM Заканчивается достаточно нервная неделя на мировом финансовом рынке, и его сырьевой сектор прошел с минимальным снижением. Индекс доллара за это время поднялся с 95,05 п. п. до сегодняшнего максимума в 95,99 п. п. Цены на нефть на этом фоне сегодня, 10 августа, утром испытали давление, но к середине торгового дня скорректировались к $72,20 за баррель по марке Brent. Последним отчетом сегодня будут данные Baker Hughes по количеству буровых установок в США, которые поставят точку в недельных торгах, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«Укрепление доллара проходило без видимых причин. Но сегодняшний рывок вверх индекса доллара, на закрытии азиатской сессии, более всего походил на целенаправленную спекулятивную атаку на укрепление бакса. Примерно за полчаса доллар США вырос на 0,50−1,00% ко всем (!) мировым валютам. Но сверхдорогой доллар — это удар по американскому экспорту и сведение к нулю всех повышений торговых тарифов президента Трампа», — считает эксперт.

Накануне устами председателя КНР Си Цзиньпиня прозвучало «последнее китайское» «гангстерам» из Вашингтона. Не исключено, что Пекин играет финансовыми мускулами, чтобы охладить пыл вашингтонских ястребов. А капитала у современного Китая более чем предостаточно, чтобы развалить финансовую систему, основанную на нефтедолларе.

«Но это самый мрачный сценарий, пока цены на нефть торгуются в узком диапазоне $72−74,50 за баррель по марке Brent. Цена WTI остается на $5,3 дешевле ($67 за баррель), сократить спред не дает статистика по добыче нефти в США, которая в июле перешагнула исторический максимум в 11,2 млн баррелей в сутки», — отметил Грачев.

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