Минск, 13 августа, 2018, 03:17 — ИА Регнум. Китайско-белорусский промышленный парк «Великий Камень», который является одной из «точек опоры» китайского «Нового шелкового пути» в Европе, стал драйвером развития белорусской экономики, заявил администратор парка китайским СМИ, передает агентство Синьхуа.

Brücke-Osteuropa Китайский индустриальный парк

Индустриальный парк и особая экономическая зона, созданная совместно Китаем и Белоруссией в рамках инициативы «Нового шелкового пути», привлекает инвестиции и высокие технологии со всего мира, заявил Александр Ярошенко.

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Называя парк не иначе как «жемчужиной» в китайском «Новом шелковом пути», Ярошенко отметил, что парк подчеркивает геополитическую значимость Белоруссии, которая является «сердцем» Европы. В частности, по его словам, это проявляется в том, что Белоруссия связывает европейский рынок на западе с Россией и Казахстаном на Востоке.

Модель парка взята с Индустриального парка Сучжоу. В настоящее время из 36 компаний, которые действуют в парке, порядка 20 являются китайскими. По мнению Ярошенко, китайские инвесторы являются ведущей силой развития «Великого камня».

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Белоруссии, к 2021 году китайско-белорусский индустриальный парк «Великий Камень» должен произвести продукцию на сумму не менее $1 млрд.